Traffico Roma del 09-02-2025 ore 19 | 30

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione transito a senso unico alternato sulla via Flaminia tra il casello autostradale di Magliano Sabina e Ponte Sanguinario per lavori sul viadotto Vigne frequente la forma di rallentamenti fino al 28 febbraio lavori con scambio di carreggiata tra Tarquinia e Montalto di Castro nelle due direzioni sono possibili rallentamenti atra le 17 e le 19 È prevista una manifestazione con corteo che da via Laurentina raggiungere a Piazza Giuliani e Dalmati percorrendo via Senigallia possibile chiusura alDeviazioni di percorso anche per il booster vs Jeep chiamo poi che domani ain piazza Venezia alle 9:30 si svolgerà una cerimonia in ricordo delle vittime delle Foibe con la deposizione della corona d'alloro all'altare della Patria saranno possibili difficoltà di circolazione e chiusure temporanee durante lo svolgimento evento deviate di minibus di zona bene dalla redazione è tutto un servizio alcuna dell'ACI in collaborazione conCapitale https://storage.