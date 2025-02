Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-02-2025 ore 14:30

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione tra le 17 e le 19 È prevista una manifestazione con corteo che da via Laurentina all'altezza di piazza due raggiungerà Piazza Giuliani e Dalmati percorrendo via Senigallia possibili chiusure alin direzione di decorso anche per i bus e domani in piazza Venezia alle 9:30 si svolgerà una cerimonia in ricordo delle vittime delle Foibe con posizioni di una corona d'alloro all'altare della Patria saranno possibili difficoltà di circolazione e chiusure temporanee durante lo svolgimento dell'evento deviate le linee bus di zona per dettagli di queste date notizie.luceverde.it dalla relazione momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale