Traffico Roma del 09-02-2025 ore 11 | 30

Luceverde Lazio trovati dalla redazione transito a senso unico alternato sulla via Flaminia tra il casello autostradale di Magliano Sabina e Ponte Sanguinario per lavori sul viadotto frequente la formazione di rallentamenti fino al 28 di febbraio lavori con scambio di carreggiata tra Tarquinia e Montalto di Castro nelle due direzioni possibili in alistino in corso le celebrazioni legate al capodanno cinese con una serie di iniziative previste nell'area di Piazza Vittorio oggi è protagoniste la parata dei jeans elegante del leone è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//02/09/filed82d0480-402d-421e-87c6-aa9ddd16766ePmCADtRuPor2PW3vaFz.flac