Metropolitanmagazine.it - Totò Schillaci, chi è la moglie Barbara Lombardo: “Era l’amore della mia vita”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è una palermitana, proprio come. In gioventù lavora come moe prende parte alle selezioni regionali di Miss Italia, salvo poi decidere che quella non è la sua strada. Si dedica allora una carriera da odontotecnica, ha una relazione importante (ma non conosciamo i dettagli) e infine diventa mamma del piccolo Alberto. L’incontro con, anni dopo, non è il classico colpo di fulmine. Prima lae il calciatore diventano amici, si conoscono per dieci anni. Poi, complice una corte spietata da parte di, lei si ‘arrende’ e capisce finalmente che l’ex bomber è l’uomosua. Quindi si sposano nel 2012 con una magnifica cerimonia a Villa Niscemi (Palermo).gestivano insieme il “Louis Ribolla” un centro sportivo fondato dal calciatore per aiutare i bambini dei quartieri più difficili attraverso lo sport.