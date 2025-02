Lanazione.it - Toscana calamita per gli affari. Investimenti esteri da record

Lasi conferma una delle regioni europee più attrattive per gliinternazionali, con 26 indicatori in miglioramento su 35. Sono i dati del rapporto dell’Università di Milano Bicocca e della ricerca dell’Osservatorio imprese estere (Oie), presentati all’incontro annuale di "Invest in Tuscany", l’ufficio della Regione che lavora sul tema. Secondo le ricerche, insi contano 1.391 imprese a partecipazione estera (il 4,4% del totale nazionale) con 90.175 addetti, pari al 7,7% degli occupati della regione. Queste realtà hanno un impatto economico pari al 15,5% del valore aggiunto prodotto dalle imprese del territorio, percentuale che sale al 20,9% nel manifatturiero. Entrando nel dettaglio, il 25% delle società a capitale estero presenti inè costituito da realtà di medio-grandi dimensioni (più di 50 addetti e oltre 10 milioni di fatturato l’anno).