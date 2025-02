Juventusnews24.com - Tosca: «Non meritavamo di perdere, abbiamo dimostrato di essere forti. Juventus Next Gen più brava di noi in un aspetto»

di RedazioneNews24, giocatore in forza al Benevento, ha parlato al termine del match contro laGen di Serie C 2024/25. Di seguito le sue paroleAlinha parlato dopoGen Benevento di Serie C 2024/25. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da calciobenevento.it.SCONFITTA – «Una sconfitta che fa bene, porta un po’ di tristezza, nervi ma secondo mecercato di fare gol, di creare opportunità, nondima questo è il calcio,di, i giocatorinei momenti difficili si rialzano per fare bene»PAZIENZA – «Il mister è arrivato da poco tempo, non poteva cambiare troppo in un paio di giorni. Testa alla prossima partita per vincere»CAMPIONATO – «Il campionato è lungo,tempo per riprenderlo.