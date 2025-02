Sport.quotidiano.net - Torres-Gubbio 0-0, quarto risultato utile consecutivo

Sassari, 9 febbraio 2025 –, il secondo 0-0 di fila ma un’altra prestazione di alto livello, anche se bifronte. Dopo un ottimo primo tempo, ilcala nella ripresa ma tiene comunque botta sotto gli attacchi della, andando anche vicino a vincerla con l’ultima palla della partita. Fontana non può che essere soddisfatto, visto che nonostante le solite difficoltà numeriche la squadra ha dimostrato di stare assorbendo i suoi concetti. L’approccio delè ottimo, a fronte invece di unain difficoltà. L’inizio è un monologo dei rossoblù umbri: dopo 30 secondi ci prova Spina, passa un altro minuto e Tommasini è bravo nella sponda per D’Ursi che calcia col mancino a incrociare, Zaccagno si rifugia in corner. Al 7° Spina prova a concludere un’azione insistita dei suoi ma viene ribattuto, a raccogliere palla è Iaccarino il cui destro dal limite sibila fuori.