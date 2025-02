Torino uccide moglie e tenta suicidio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.22 Femminicidio a Venaria Reale (): una donna di 51 anni è stata uccisa a coltellate dal marito 57enne. L'uomo ha poito di suicidarsi ingerendo alcuni farmaci. I Carabinieri, allertati dalla sorella dell'uomo, entrati in casa con l'aiuto dei Vigili del Fuoco hanno trovato la donna già morta e il marito rantolante. L'uomo è stato ricoverato in ospedale. L'arma utilizzata, un coltello da cucina, è stata recuperata. I due non avevano figli.