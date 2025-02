Lapresse.it - Torino: femminicidio a Venaria, uccide la moglie e tenta suicidio

toReale, in provincia di. Un uomo di 56 anni, Pietro Quartuccio, ha ucciso a coltellate la, Cinzia D’Aries, 51 anni, e ha poito di togliersi la vita ingerendo dei farmaci. Sul posto sono intervenuti nella notte i Carabinieri, allertati dalla sorella dell’uomo che non riusciva ad avere notizie dei coniugi. Giunti all’appartamento, i militari non hanno ricevuto risposta dall’interno e hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, che sono riusciti ad entrare da una finestra.Nell’appartamento è stata trovata la donna senza vita e l’uomo a terra, rantolante. Soccorso dai sanitari del 118, il 56enne è stato portato all’ospedale Maria Vittoria di, dove è piantonato. L’arma utilizzata, un coltello da cucina, è stata recuperata.