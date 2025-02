Torino accoltella a morte la moglie in bagno poi tenta il suicidio | l’allarme della sorella di lui

Leggi su Open.online

Una donna di 51 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Venaria Reale, nel Torinese. La vittima si chiamava Cinzia D’Aries, 51 anni, ed è statata più volte alle spalle mentre si trovava in. Accanto a lei il marito Pietro Quartuccio, 56 anni, costretto sulla sedia a rotelle, che secondo gli investigatori l’avrebbe aggredita per poire ilingerendo dei farmaci. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto intorno alla mezzanotte, allertati dalladi lui perché la coppia da ore non rispondeva a chiamate e messaggi, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per entrare nella casa. Nessuno da dentro rispondeva. Quartuccio, che avrebbe anche ripulito il coltello con il quale ha colpito laprima di ingerire le pillole, era incosciente ed è stato trasportato in ospedale, dov’è tuttora ricoverato e non in pericolo di vita.