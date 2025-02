Juventusnews24.com - Tonali Juventus (Gazzetta), è lui il sogno per l’estate! Spunta uno scambio clamoroso: così l’ex Milan può arrivare in Italia

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ildei bianconeri per la sessione estiva è: tutte le ultime novità sul centrocampistaIl calciomercato Juve potrebbe tornare a lavorare a centrocampo nella prossima sessione estiva dopo aver speso quasi 120 milioni di euro. Secondo quanto riportato da.it, se Douglas Luiz non dovesse ingranare potrebbe essere utilizzato come pedina dicondel Newcastle.Èila centrocampo di Giuntoli: conAston Villa si abbasserebbe sicuramente il conguaglio economico per portarea Torino.Leggi sunews24.com