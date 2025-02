Tommy ecco perché ti devo lasciare Grande Fratello Mariavittoria senza cuore | decisione presa finisce malissimo a San Valentino

Leggi su Caffeinamagazine.it

ti lascio.”. Scoppia la crisi per Tommaso e, la coppia più tranquilla del. Una brutta notizia per i tantissimi fan che li sostengono. Laarriva a pochi giorni da San, la festa degli innamorati, e per questo appare ancora più dolorosa. Dentro la casa più spiata d’Italia, infatti, ci si stava già preparando a questo evento.Oltre alle liti e alle strategie, un altro protagonista assoluto del programma è stato l’amore. Basti pensare a quanti concorrenti hanno trovato l’anima gemella all’interno del GF: Shaila e Lorenzo, Tommaso e Yulia, Alfonso e Chiara, Tommaso e, Helena e Javier. Ognuna di queste coppie ha vissuto l’esperienza nel reality in modo diverso. C’è chi, sotto l’occhio delle telecamere, non ha avuto problemi a lasciarsi andare a momenti di intimità e chi, invece, ha preferito mantenere un profilo più riservato.