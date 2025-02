Sport.quotidiano.net - Tolentino. La carica di Passarini per la gara coi Portuali Ancona: "Non siamo al completo, ma sono fiducioso»

rinvigorito dopo le ultime due uscite in cui la squadra cremisi ha collezionato un bottino davvero importante: 10 gol fatti e due vittorie che hanno rilanciato le ambizioni della squadra del tecnico Paolo. "Abbiamo trovato la forza – dice l’allenatore – di reagire ad un momento difficile dopo un paio di sconfitte. Nelle difficoltà cicompattatati e abbiamo fatto gruppo uscendone alla grande". Il prossimo ostacolo delDorica, partita da non fallire per proseguire sulle ali dell’entusiasmo e allungare a tre la striscia di successi consecutivi. "Affrontiamo una formazione – risponde– che avrà voglia di rifarsi dopo un periodo senza vittorie, dovremo dare il massimo davanti ai nostri tifosi perché vogliamo provare a fare bottino pieno".