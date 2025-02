Lanazione.it - Tirocini formativi. Avviamento al lavoro

SPOLETO Dalo al contratto a tempo indeterminato grazie al servizio di accompagnamento al. Inclusione sociale e inserimento lavorativo: sono queste le finalità deiattivati dal Comune volti all’autonomia di persone in condizione di svantaggio, invalidità e disabilità prese in carico dalla rete dei servizi sociali e sanitari. Lo scorso anno il servizio sociale professionale, ai fini dell’attivazione deidi inclusione sociale ed extracurriculari terapeuti-riabilitativi, hanno segnalato al servizio di accompagnamento al(Sal ), gestito da Il Cerchio Società Cooperativa Sociale, 7 cittadini in condizioni di disagio economico e 9 situazioni legate a persone con disabilità in carico ai servizi socio-sanitari, le quali si aggiungono alle 12 segnalazioni pervenute nel 2023, ma gestite nel 2024 per un totale di 28 casi.