Sport.quotidiano.net - Tiro con l’arco: eleonora brilla ai tricolori di para-archery. e cresce nanni sotto la guida di marino fransoni. Sarti: una medaglia d’argento, una di bronzo e pure il nuovo primato italiano

Due medaglie, unae una di, per, 38 anni, tre partecipazioni ai Giochilimpici eunrecord(doppio tesseramento, Gruppo Sportivolimpico della Difesa e CastenasoTeam), era al PalaIgor di Novara, per i campionati italiani indoorrchery.nella finale per ilassoluto Compound Open, migliora di un punto il recordsulle 15 frecce indoor, che aveva realizzato ai campionati italiani indoor del 2019 con 147 punti. Sempreaveva conquistato unanella classifica di classe sempre nel Compound con 574 punti. Gabriele(Gruppo Sportivo Fiamme Oro) raggiunge il settimo posto nella classifica di classe nel compound open con 553 punti, migliorando il 13° posto dell’anno scorso con 533 punti.