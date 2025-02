Ilrestodelcarlino.it - Tiberi e Lancioni: ecco i due nuovi assessori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giunta da completare a Tolentino. Ieri sono stati presentati due, Benedettae Fabio. Resta però da svelare il terzo nome, una figura tecnica (come), essendo tre quelli che sono stati silurati e cioè Fabiano Gobbi, Elena Lucaroni e Flavia Giombetti. "C’è stata già la prima seduta di giunta – ha esordito ieri il sindaco Mauro Sclavi –, abbiamo ripristinato l’ordinarietà comunale. La nostra amministrazione è solida, è in atto un cambio di strategia per quello che vorremmo fare i prossimi due anni. Siamo in grado di amministrare. La maggioranza c’è, è compatta; coloro che vogliono sfiduciarci portino l’atto in consiglio comunale e lo voteremo. Andiamo avanti per la nostra strada". Sclavi ha detto di aver nominato i duein base alle loro competenze e professioni.