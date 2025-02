Ilgiorno.it - "Ti brucio viva con la benzina". Il compagno condannato a tre anni

Avrebbe vissuto dueda incubo, tra insulti, umiliazioni, minacce. Un crescendo di tensione tale da obbligarla a cambiare casa e renderla ancora bisognosa di assistenza e protezione quotidiana da parte dei carabinieri. Il suo ex, cinquantenne come lei, è statoa tre. La vicenda è venuta alla luce alla fine del 2023 quando la donna, una venditrice ambulante dell’Ovest bresciano, ha sporto denuncia nei confronti dell’uomo, padre della loro figlia adolescente. I problemi sarebbero insorti nel 2022 dopo 12di relazione, quando l’imputato, trascorsi di tossicodipendenza (da lui sempre negati) perse il lavoro. Nel febbraio 2023, sottoposto a misura cautelare, stando all’accusa avrebbe messo in atto una sequela di offese, minacce di morte, scenate di gelosia nei confronti della ex.