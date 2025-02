Liberoquotidiano.it - Thiago Motta alla Juventus vince poco e gioca male

È terminato il mercato invernale di riparazione, con il quale le società potevano riparare agli errori fatti in precedenza. E i tanti opinionisti sparsi nell'isola stanno ancora osservando i “nuovi arrivati” per capire chi sia stato l'operatore più bravo ad aggiustare le magagne della propria squadra, e quindi il migliore a cui assegnare la palma di vincitore del mercato: perché nel calcio deve esistere sempre un vincitore. Naturalmente ognuno di essi spinge per il dirigente della squadra di cui è tifoso ed è quindi una lotta di pancia tra coloro che sono preposti a tanto. Quasi tutti pensano che le loro critiche o i loro elogi abbiano impatto con il calcio vero tanto da spingere le squadre e i dirigenti a dare il meglio di se stessi, sempre che diano retta a quanto essi blaterano. Per questo pullulano i vari teatrini zeppi di “aspiranti direttori sportivi” che elogiano o criticano l'operato di questo e quello, cercando naturalmente e sopratutto di mettere in evidenza le proprie capacità di aspiranti dirigenti del futuro.