The Order è un film utile a capire gli Stati Uniti di oggi

Justin Kurzel ha provato rilanciarsi con un pellicola che utilizza una delle storie di violenza che tanto ama raccontare per scavare fino alle radici della profonda scissione che ha trasformato l'America nell'America di Trump. Al di là delle sue due sortite al gran galà del cinema nordamericano in compagnia di Michael Fassbender (non proprio fortunate), Justin Kurzel è sempre stato un regista interessato all'indagine antropologica e sociale attraverso il racconto di storie di violenza. Una strada che lo ha ripagato con un pass per il salto verso i più ambiti palcoscenici e dunque comprensibilmente di nuovo intrapresa nel momento di difficoltà, in cerca di un rilancio. Theper lui non è quindi unbanale, anzi, per certi aspetti è il più importante della sua carriera, dato che per la prima volta gli .