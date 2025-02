Movieplayer.it - The Golden Bachelor Italia, chi sono i protagonisti del dating show in onda su Real Time dal 19 febbraio

Leggi su Movieplayer.it

Conosciamo le protagoniste del nuovodicondotto da Ascanio Pacelli: Thearriva per la prima volta in. Da mercoledì 19alle 21.30 suandrà inThe, sottotitolo "Non è mai troppo tardi per innamorarsi", con la conduzione di Ascanio Pacelli*. Si tratta di unin cui sedici "Ladies" cercheranno di conquistare il cuore di un affascinante single, lo "scapolo d'oro" che dà appunto il titolo alla trasmissione. The: chi è Massimiliano Pace, il single Il protagonista intorno a cui ruota tutto, the, sarà Massimiliano Pace. Consulente finanziario, romano di 61 anni, parla inglese, francese e tedesco. È stato sposato per tredici anni con una donna .