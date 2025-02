Secoloditalia.it - Tesla vandalizzate a Roma con la scritta “Fck Elon”: la guerra criminale dei No Musk (video)

Chiamateli “No” o semplicemente vandali rossi, abilitati a una scusa per ogni nefandezza: a, ad esempio, hanno iniziato a danneggiare leper fare dispetto al miliardario sudafricano e fondatore dell’industria leader delle vetture elettriche. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WeAre(@weare., che quando finanziava Obama e Biden era visto come genio visionario e un modello di creatività imprenditoriale, con il suo sostegno a Trump, Mi e ad altri movimenti sovranisti è diventato il nemico pubblico numero uno. A, come denunciano alcune pagine social, alcunesono state bersagliate dai vandali no. Due sono finite sulle pagine Instagram, in particolare una a pochi passi dalla rossa Garbatella, con la“Fck” e un’altra domenica pomerigigo nel cuore di Trastevere.