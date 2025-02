Sport.quotidiano.net - TERZA CATEGORIA. Il Carpinello cede alla capolista, il Medla lo sorpassa

Nel turno numero 16 del campionato diilperde il big match in casa del Torresavio. In seconda posizione sale ilimpostosi tra le mura amiche. Negli altri match successi esterni, entrambi di misura, per il Predappio e il Bertinoro. Risultati (e marcatori): Torresavio-2-1 (Bellardi, F. Morigi; M. Morigi),-Vallesavio (2 Bussi; Rasponi); Bagnolo-Predappio 1-2 (Spighi; Gori, Cimatti), Sarsinate-Bertinoro 2-3 (Tonetti, Rossi; Lombardi, Poni, Fornasari), Union Sammartinese-Civitella B 0-0, Vigne-Junior Romagna 6-1 (Rossi, Basini, Candoli, Lecce, Labate, Massa; Saldane). Oggi: ArtusiAnna-Aurora. Classifica: Torresavio 34;32; Aurora* 31;30; Bertinoro 29; Sarsinate 27; ArtusiAnna*, Vigne 20; Bagnolo 19; Union Sammartinese 17; Predappio 15; Vallesavio 14; Civitella B 9; Junior Gambettola 4 (*una partita in meno).