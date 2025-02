Thesocialpost.it - Terribile schianto in galleria: a bordo due fidanzati. È tragedia

Un tragico incidente ha scosso questo pomeriggio le strade bresciane. Intorno alle 16, lungo la Sp 510 all’altezza di Marone, un uomo di 39 anni, originario di Breno, ha perso la vita in un violento scontro tra due automobili.Scontro frontale, dinamica da chiarireSecondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da un frontale tra due vetture, ma le dinamiche precise restano ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati nei rilievi per chiarire i dettagli dell’accaduto.Grave la fidanzata e ferito un 26enneNelloè rimasta gravemente ferita la fidanzata del 39enne, trasportata d’urgenza in ospedale. Anche un 26enne, coinvolto nell’incidente, ha riportato serie conseguenze ed è stato soccorso dai sanitari. L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità: la strada è rimasta bloccata, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti.