Terremoto di magnitudo 7.6 nei Caraibi: scatta l'allarme tsunami

Un fortedi7.6 ha colpito il Mar dei, facendore un’allertaper diversi Paesi della regione. La scossa è stata registrata a 200 km a sud-ovest di George Town, capitale delle Isole Cayman, con un epicentro localizzato a 33 km di profondità, secondo quanto riferito dall’Istituto geologico americano (USGS).L’allertariguarda un’ampia area, comprendente Cuba, Giamaica, Messico, Costa Rica, Haiti, Isole Cayman, Honduras, Bahamas, Belize, Panama, Nicaragua e Guatemala, come segnalato dal PacificWarning Center.Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando eventuali danni e conseguenze. Al momento non si hanno notizie di vittime, ma la popolazione è stata invitata a rimanere in allerta.L'articolodi7.