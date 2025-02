Ildifforme.it - Terragnolo, incendio divampa in casa: 85enne muore tra le fiamme

Leggi su Ildifforme.it

Il rogo nella mattina in località Zoreri, l'uomo stato trovato senza vita in, un alloggio del Comune messo a disposizione delle persone sole mentre le cause sono in fase di accertamentoL'articolointra leproviene da Il Difforme.