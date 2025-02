Lettera43.it - Tennis, trionfo di Bolelli e Vavassori nel torneo Atp 500 di Rotterdam

Leggi su Lettera43.it

Successo di Simonee Andreanel doppio maschile delAtp 500 di. L’emiliano e il piemontese, teste di serie numero 3, hanno superato in finale la coppia composta dal belga Sander Giller e dal polacco Jan Zielinski con il punteggio di 6-2, 4-6, 10-6 in un’ora e 22 minuti di gioco. Per, reduci dalla finale persa agli Australian Open, si tratta del secondo titolo in stagione dopo quello ottenuto a gennaio ad Adelaide.???? & ???? ????????? ? ????????? I nostri ragazzi battono Gille/Zielinski col punteggio di 6-2, 4-6, 10-6 e raggiungono il loro quinto titolo di coppia pic.twitter.com/QDo0v576Ju— FITP (@feder) February 9, 2025Le parole dia fine partitaAndreae Simone(Getty Images).«Abbiamo cominciato l’anno in maniera incredibile e ne sono fiero, è un piacere condividere il campo e il viaggio con te», ha dettodurante la cerimonia di premiazione, rivolgendosi a