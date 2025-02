Oasport.it - Tennis, il particolare legame tra la finale Alcaraz-de Minaur e quella del 2004: uno stimolo in più per lo spagnolo

Leggi su Oasport.it

Sarà unanell’ATP500 di Rotterdam. Il confronto tra loCarlos(n.3 del ranking) e l’australiano Alex de(n.8 ATP) metterà in palio un titolo prestigioso di un torneo con una storia importante e vincitori di un certo calibro.il fatto che, nell’albo d’oro di un evento che ha fatto la propria comparsa nel 1974 nel massimo circuito internazionale del, non vi siano vincitori spagnoli. Nei fatti, solo due iberici sono riusciti a spingersi all’atto conclusivo, uscendone perdenti: nelJuan Carlos Ferrero e nel 2009 Rafa Nadal. Ecco che Carlitos avrà stimoli ulteriori per conquistare il suo primo titolo indoor della carriera a livello ATP.Tuttavia, un altroaffascinante c’è con la sfida tra Ferrero e Lleyton Hewitt di 21 anni fa, con l’affermazione dell’australiano 6–7 (1), 7–5, 6–4.