TENNis. Il futuro del Match Ball. Programmi e tornei

Tornano alFirenze le prequalificazioni agli Internazionali Bnl di Roma 2025. Dal 6 al 23 marzo, sui campi del circolo di Bagno a Ripoli, ecco il classico appuntamento con un torneo che da oltre 40 anni raggiunge numeri incredibili di partecipanti. A contendersi l’accesso al Foro Italico saranno le categorie dei singolari maschile e femminile e anche i doppi. Nel 2024 sono state oltre 300 le seconde categorie che hanno partecipato al torneo, con alcuni nomi di spicco come Riccardo Bonadio (ex 160 del mondo e vincitore dell’edizione 2024). Una manifestazione che ogni volta cresce e si migliora grazie all’impegno e agli sforzi organizzativi di uno staff che cerca di accogliere tutti gli atleti nel migliore dei modi. "Vediamo tanti ragazzi tornare edizione dopo edizione - afferma il direttore del circolo di Candeli, Chiara Casamonti - e qualche atleta addirittura ci ha detto che ogni anno non vede l’ora di disputare il torneo del