Oasport.it - Tennis, Alexander Zverev la stella a Buenos Aires. Musetti e Darderi sono gli alfieri italiani in Argentina

Il percorso di avvicinamento ai due Master 1000 americani di marzo può seguire due strade. Prepararsi sul cemento per prendere gradualmente contatto con la superficie e rifinire i meccanismi di gioco oppure scegliere di scaldare i motori con i tornei sul rosso sudamericano. L’ATP 250 diapre la stagione dei tornei su terra battuta con un tabellone di tutto rispetto tra nomi di primissimo piano e specialisti della superficie. A capeggiare il seeding inè il tedescomentre l’Italia punta su Lorenzoe Luciano.La delusione per la netta sconfitta incassata nella finale degli Australian Open è stata ampiamente smaltita e ora è tempo di tornare a giocare per. Il numero due del mondo, titolare della prima testa di serie, riprende il suo percorso dalla capitalecon la voglia di arrivare fino in fondo per celebrare il primo trionfo del suo 2025.