Tenerife Challenger 2025 Carreno Busta trionfa in finale | Un sogno festeggiare davanti ai miei genitori

Leggi su Sportface.it

rispettati tutti i pronostici: Pabloè il primo campione spagnolo della storia del torneo. Il tennista di Gijon ha conquistato il titolo battendo Alejandro Moro Canas con un netto 6-3 6-2. Il primo dei due eventi ATP75 organizzati da MEF Tennis Events, con il patrocinio di Turismo de, si è chiuso così con unastorica per l’isola: per la prima volta, due spagnoli si sono affrontati nell’atto conclusivo della competizione,a 1000 spettatori sul Centrale dell’Abama Tennis Academy. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo die consigliere per il Turismo, Dimple Melwani, CEO per il Turismo di, Oliver Afonso, assessore allo Sport di Guía de Isora, e Miguel Díaz Román, presidente della Real Federación Española de Tenis.