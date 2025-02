Danielebartocciblog.it - Tendenze Fitness 2025: focus sul benessere femminile

Siete alla ricerca delle? Ecco unsul: dal segreto per una pancia piatta ai cardio per dimagrire. Il tutto senza tralasciare i falsi miti sull’allenamento. Precisa e puntuale l’analisi di Serena Sideri, Personal Trainer di Aspresso Roma. Svelate e sfatate alcune credenze legate al workout delle donne raccontando quali sono i segreti per un allenamento efficace. Scopriamo di più.Roma, 05 febbraio– Una delle protagoniste delledelè la salute delle donne. Negli ultimi anni stiamo assistendo alla nascita di sempre più servizi dedicati al. Dalla fertilità alla salute mentale, fino ad arrivare alla creazione di esercizi esclusivi che permettono allenamenti dedicati. Cresce così non solo la consapevolezza di determinate esigenze sanitarie, bensì il bisogno di soddisfare necessità specifiche del corpo della donna.