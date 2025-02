Lanazione.it - Telefoni, pc e carta di credito. I dubbi sulla morte di Andrea

Leggi su Lanazione.it

Le simche, comprate a quanto pare in blocco. I cinque cellulari con almeno uno dei quali avrebbe utilizzato almeno un trentina delle sim che sono state trovate. Il computer, ladiintestata a una persona inesistente e quella di un giovane umbro, rivenuta nel b&b. Ruota intorno a questi elementi il mistero delladiProspero, lo studente 19enne di Lanciano, trovato cadavere il 29 gennaio, nella camera presa in affitto nel centro storico opo cinque giorni di ricerche. La Procura avrebbe sentito l’intestatario della, che risulta persona informata dei fatti, mentre si attende l’esito degli accertamenti tecnici suiper aggiungere tessere al misterodello studente di informatica. Ucciso da un malore, secondo una prima ricostruzione del medico legale, forse causata dai farmaci che avrebbe ingerito in maniera “indiscriminata“.