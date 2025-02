Notizie.com - Telefonata tra Putin e Trump verso la pace in Ucraina? Il presidente russo: “Pronti al dialogo”

Leggi su Notizie.com

Unatra Vladimire Donaldpotrebbe cambiare tutto e portarelain? Le parole del, che si è detto pronto al, sono inequivocabili.tralain? Il: “al” (ANSA) Notizie.comLe prime parole sono del neodegli States che specifica in un’intervista al New York Post: “vuole che la gente smetta di morire. Giovani, giovani, belli, sono come i vostri figli, due milioni e per nessuna ragione”. Ha inoltre specificato di avere un buon rapporto con la russa ma anche che è “meglio non dire” quante volte ha parlato con la controparte.ha specificato inoltre che si augura che il conflitto insia destinato ad avvenire “velocemente”. E se negli scorsi giorni Zelensky si era pronunciato specificando che era importante che l’incontro consarebbe avvenuto prima di quello con, ilsi è detto aperto aldando per la prima volta la sensazione che il conflitto possa davvero avviarsila