Tegola Maldini | c’è lesione i tempi di recupero

Le ultime sulle condizioni del figlio di Paolo, che si è fermato per infortunio alla vigilia del match contro il Verona di sabato: c’è, idi(LaPresse) – Calciomercato.itLo stop muscolare è arrivato alla vigilia della sfida contro il Verona. Uno stop, che chiaramente, non gli ha permesso di scendere in campo al Bentegodi di Verona e di aiutare l’Atalanta. Danielcosì dovrà rinviare il suo esordio in Serie A con la maglia nerazzurra. Ora la data cerchiata in rosso è quella del nove marzo, quando i bergamaschi faranno visita alla Juventus. Servirà un po’ di tempo, dunque, prima del rientro in campo. Gian Piero Gasperini e i tifosi dell’Atalanta dovranno aspettare circa un mese, 3-4 settimane. Gli esami a cui si è sottopostohanno evidenziato, infatti, unamuscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro.