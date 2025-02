Unlimitednews.it - Team e piloti a Bangkok, è già sfida Martin-Bagnaia

(THAILANDIA) (ITALPRESS) – Il 12 e 13 febbraio i test di Buriram, il 2 marzo il primo Gp, in Thailandia, che aprirà il sipario di una lunga stagione che si esaurirà il 17 novembre a Valencia, in Spagna. E’ già tempo, dunque, di motomondiale e proprioha ospitato, per la prima volta tutti assieme,in vista della nuova stagione. Uno show-passerella che ha entusiasmato i tifosi locali e ha di fatto riportato in prima fila il circus delle due ruote, con protagonisti nuovi e ‘vecchiè certezze. Tra queste, laper il titolo tra Jorge, passato nel frattempo all’Aprilia, e Francesco ‘Peccò, fedele ducatista che in questo 2025 dovrà fare anche i conti con un nuovo compagno di scuderia, il pluri-iridato Marc Marques.è ovviamente assente dopo l’intervento alla mano destra, sgradito regalo dei test di Sepang che hanno lasciato tanta amarezza nello spagnolo.