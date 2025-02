Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift, forse abbiamo trovato la Rapunzel dai capelli d’oro

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Èstata trovata l’interprete perfetta, la più bella del reame? O sono cambiati,, i canoni per la ricerca della protagonista di una fiaba? Una fanciulla destinata a spopolare, e anche a far ‘incassare’, libera dall’incantesimo che la vuole necessariamente attrice. Per ricostruire l’immagine dell’amatadi Disney, principessa dalla chioma magica lunga oltre 20 metri, il target chiede, ancora, che sia una tra le star più ambite. Le ultime notizie dal casting più chiacchierato del 2025, dove bisogna scoprire quanto ci sia di vero sulla scelta di.Sarà musical o film? Il nuovoDisney coninDisney, fotografata da Annie Leibovitz, foto da PinterestDisney racconta le sue favole in chiave live-action. La casa di Topolino continua il suo trend vincente, di riproporre i vecchi c’era una volta con attori in carne ed ossa.