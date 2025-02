Screenworld.it - Taylor Swift fa discutere il mondo della MMA (ma non nel modo che pensate)

Sapevatecrescente popolarità per la carriera dinelMMA, le arti marziali miste? Attenzione, non stiamo parlandofamosissima popstar conosciuta in tutto ilper le sue canzoni e il suo recente Eras Tour, che ha battuto ogni record (anche quelli letterari). Nelle ultime ore sta diventando famoso un lottatore che condivide nome e cognome con la cantante. Non è un nome d’arte, è letteralmente così che è stato chiamato all’anagrafe (e la cosa gli procura non poche situazioni imbarazzanti).Il lottatore britannico è nato a Cheltenham, nel Gloucestershire il 27 maggio 2003, ha iniziato la sua carriera da professionista solo da un anno, ma sta già riscuotendo molto successo per le sue doti fisiche, ma ha sicuramente attirato l’attenzione il suo nome. Il ragazzo ha affermato di avere scoperto di essere l’omonimocantante quando aveva 10 anni, ma sebbene in molti abbiano pensato che la scelta dei genitori sulla scelta del nome fosse dipesa dalla famapopstar, non è affatto così.