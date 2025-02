Vanityfair.it - Taylor Swift e Travis Kelce, la proposta di matrimonio al Super Bowl?

La cantante e il giocatore di football hanno trascorso insieme le ultime ore prima dell’attesissimo evento: in molti pensano che lui, in caso di vittoria, si inginocchierà davanti alla fidanzata chiedendole di sposarlo. Lei, nel frattempo, è sotto i riflettori anche perché - secondo TMZ - non avrebbe invitato Blake Lively a vedere la partita con lei: «Amicizia incrinata»