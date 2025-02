Ilgiorno.it - Tassa sulla salute e legge sul lavoro: frontalieri sul piede di guerra

Leggi su Ilgiorno.it

Varese – Laminacciata nei giorni scorsi dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è probabilmente il tema più caldo, ma non l’unico che verrà discusso sabato prossimo daiitaliani in Svizzera riuniti in assemblea al Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille. Sono 92.700 i nostri connazionali che lavorano in Svizzera, ma l’80% si concentra nel Canton Ticino, per questo all’evento di Varese oltre ai delegati di Cgil, Cisl e Uil ci saranno anche i rappresentanti dei sindacati elvetici Unia, Ocst e Syna. Sul tavolo ci sono due questioni cruciali: l’opposizione alla nuovae la richiesta di piena applicazione dellasulfrontaliero. “Nonostante l’accordo unanime del Parlamento italiano che, nel 2023, ha stabilito nuove regole condivise con l’approvazione del trattato Italia-Svizzera e degli accordi sindacali nella83/23, una serie di provvedimenti recenti rischiano di smantellare le tutele conquistate con anni di lotte sindacali - spiegano gli organizzatori -.