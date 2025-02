Ilgiorno.it - Tassa salute. Frontalieri pronti alla lotta

Lasullaè probabilmente il tema più caldo, ma non l’unico che sarà discusso sabato prossimo dai, riuniti in assemblea a Varese. Sono 92.700 gli italiani che lavorano in Svizzera, ma l’80% si concentra nel Canton Ticino, per questo all’evento di Varese, oltre ai delegati di Cgil, Cisl e Uil, ci saranno i rappresentanti dei sindacati elvetici Unia, Ocst e Syna. Sul tavolo due questioni cruciali: l’opposizionenuovasullae la richiesta di piena applicazione della legge sul lavoro frontaliero. "Una serie di provvedimenti recenti rischiano di smantellare le tutele conquistate con anni di lotte sindacali - spiegano gli organizzatori -. Lasullaimpone un contributo ai “vecchi“, che sono imponibili solo in Svizzera". Il provvedimento, secondo le parti sociali, viola il trattato internazionale tra Italia e Svizzera, introducendo una doppia imposizione.