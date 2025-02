Calciomercato.it - Tanta intensità, ma al ‘Via del Mare’ regna l’equilibro: Lecce-Bologna termina a reti bianche

Da pochi istanti si è chiusa la sfida deldeltra i giallorossi e i felsinei: di seguito tutte le emozioni della sfidala sfida delle 18 tra. Nonostante le zerosegnate, la gara si è fatta comunque apprezzare per il numero di occasioni creato dalle due squadre e per le buone trame di gioco espresse nell’arco di 95 minuti molto intensi.Occasioni e ritmo, ma aldel(LaPresse) – Calciomercato.itPronti via e i padroni di casa spaventano subito i felsinei: Morente a botta sicura chiama Pobega ad una respinta clamorosa in extremis. I ritmi dell’incontro sono frenetici ma, a differenza di quanto si potesse aspettare alla vigilia, sono i giallorossi a creare con più continuità i presupposti per sbloccare la contesa.