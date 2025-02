Thesocialpost.it - Tajani, esplode la polemica: “La Palestina non esiste? Sei senza vergogna”

Nel giorno in cui Israele ha preso le distanze dall’Italia sul caso dello spyware Paragon, il ministro degli Esteri Antonioha rilasciato dichiarazioni che segnano un cambiamento nella posizione italiana sulla questione palestinese. Durante una conferenza ad Ashdod, in Israele, il vicepremier ha affermato che “al momento per noi è impossibile riconoscere uno Stato palestinese perché non c’è” e che tale riconoscimento sarebbe un “segnale contro la pace”.ha inoltre annunciato lo stop definitivo ai fondi italiani per l’Unrwa, l’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ribadendo accuse mai provate sul presunto coinvolgimento dell’organizzazione nella detenzione di ostaggi israeliani a Gaza. La decisione rappresenta un’inversione di rotta rispetto a maggio 2024, quando la Farnesina aveva riattivato i finanziamenti all’Unrwa dopo le verifiche di una commissione indipendente sulla neutralità dell’agenzia.