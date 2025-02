Oasport.it - Tabellone ATP Delray Beach 2025: Matteo Arnaldi continua il viaggio negli USA, Fritz ci prova per il tris

Nato nel 1993 a Coral Springs, l’ATP 250 disi è trasferito nell’attuale sede fin dal 1999, senza mai più lasciarla. E, sebbene oggi sembri sorprendente dirlo, ha vissuto anche di un significativo pezzo d’Italia. Nel 2002, infatti, il miglior Davide Sanguinetti di sempre (a Milano poche settimane prima si era imposto in finale su Roger Federer, che non era ancora il re assoluto, ma era già molto forte) sconfisse Andy Roddick in finale, dopo aver già raggiunto l’ultimo atto nella vecchia sede nel 1998.ha tre campioni Slam nell’albo d’oro: Lleyton Hewitt, Juan Martin del Potro e Marin Cilic.Quest’anno in gara per l’Italia c’è, proveniente dai quarti di finale di Dallas e totalmente concentrato sulla tournée americana pre-Sunshine Double di Indian Wells e Miami.