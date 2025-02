Inter-news.it - Susic a Milano, programmate le visite mediche! Il suo ruolo all’Inter – TS

Leggi su Inter-news.it

Petar Sucic è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista croato, acquistato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus, svolgerà domani lecon il club nerazzurro. Di seguito la notizia di Tuttosport.E FIRMA – L’operazione, chiusa in vista del mercato estivo che aprirà a giugno, rappresenta un investimento importante per il futuro del centrocampo interista. Sucic era atteso agià nei giorni scorsi, subito dopo la chiusura della sessione invernale di mercato, ma le parti hanno preferito posticipare il suo arrivo di qualche giorno. Ora, il giocatore è pronto a iniziare la sua nuova avventura, anche se dovrà aspettare ancora qualche mese prima di unirsi definitivamente alla squadra. Petar Sucic svolgerà domani leprima di assistere in serata alla sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e la Fiorentina a San Siro.