Oasport.it - Surf, Leonardo Fioravanti secondo nel Lexus Pipe Pro con amarezza. Vince Barron Mamiya

Andato in archivio il primo appuntamento del massimo circuito internazionale del. IlPro, di scena a Oahu (Hawaii), ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori di questa tappa d’esordio sono statie Tyler Wright.Un esito che nella gara maschile un po’ ha fatto discutere e protagonista nell’atto conclusivo è stato. Ilista italiano ha messo in mostra dell’evoluzioni davvero notevoli nel round numero uno, che gli hanno permesso di imporsi contro avversari decisamente qualitativi: il giapponese Connor O’Leary, gli australiani Joel Vaughan e George Pittar e in semifinale contro il brasiliano Ian Gouveia.Nella finale c’è stata la sfida contro l’idolo di casa,, che tra l’altro si era imposto nell’edizione dell’anno passato.