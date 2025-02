Movieplayer.it - Superman: Rachel Brosnahan svela la sua reazione a David Corenswet in costume e le fonti per la sua Lois

Leggi su Movieplayer.it

La star di, ha raccontato la sua esperienza nel vedereindossare per la prima volta i panni dell'Uomo del Domani. Mancano poche ore alla presentazione di un nuovo look didurante il Puppy Bowl di Animal Planet. Nel frattempo,, laLane del DCU, ha riflettuto sull'emozionante esperienza di vederevestire per la prima volta i panni dell'Uomo d'Acciaio. Le ispirazioni per la suaLane e ildiDurante il suo intervento sul tappeto rosso dei Producers Guild Awards, laha rivelato che la prima volta che ha vistonel suoè stato un momento davvero speciale. "Quando abbiamo fatto i provini insieme, stavo recitando in uno spettacolo teatrale .