Lettera43.it - Super Bowl 2025, perché l’evento dei record è una metafora perfetta dell’America

Preparate 12 mila tonnellate di patatine, 1,25 miliardi di ali di pollo e 3.600 tonnellate di guacamole, l’immancabile salsina a base di avocado. Cioè la quantità stimata di cibo che si consuma ogni anno negli Usa davanti alla televisione guardando il, la finale del campionato professionistico statunitense di football americano.sportivo dell’anno, durante il quale ci si ingozza più che in ogni altro momento, eccezion fatta per il Giorno del Ringraziamento. E quello culinario è solo uno dei tantiche orbitano intorno all’avvenimento. Che muove un giro d’affari da 17,3 miliardi di dollari, stando ai dati del 2024. Scatena un’altra ossessione degli americani, quella del gioco d’azzardo, con puntate e flussi di denaro maggiori di qualsiasi altro match sportivo. E fa registrare contratti milionari per la pubblicità, oltre a smuovere nei cittadini statunitensi un trasporto spiegabile solo con il legame che c’è tra questa partita e la cultura e la tradizione di una intera nazione.