Super Bowl 2025 | la partita l' halftime e dove vederla

Ilè alle porte, e quest’anno promette di essere un’edizione storica, che unisce l’eccitazione dello sport a momenti di grande spettacolo e intrattenimento. Per la prima volta nella storia, un presidente degli Stati Uniti in carica, Donald Trump, assisterà alla sfida, un dettaglio che conferisce ancora maggiore prestigio a un evento che, come ogni anno, cattura l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo.Il grande appuntamento si terrà ancora una volta al leggendario Caesarsdome di New Orleans, un impianto che ospita ilper l’ottava volta, confermando il suo status di palcoscenico ideale per il massimo spettacolo del football americano. L’ultima volta che ilsi è svolto qui risale al 2013, quando i Baltimore Ravens conquistarono il titolo contro i San Francisco 49ers.