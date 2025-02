Davidemaggio.it - Super Bowl 2025 in diretta: Italia 1 trasmette l’evento in chiaro

Il 59°televisivo (e sportivo) più seguito del pianeta, arriva insu1. La finale della National Football League sarà inquest’oggi – nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio– a partire dalle 00.15. Nella cornice del Caesarsdome di New Orleans in Louisiana, si confronteranno infatti i Kansas City Chiefs (campioni in carica e che hannoato i Buffalo Bills nella finale di Conference AFC) e i Philadelphia Eagles (che nella finale di Conference NFC si sono imposti sui Washington Commanders).La telecronaca Mediaset del, disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity, è affidata al giornalista SportMediaset Federico Mastria, con il commento tecnico del coach Alessandro Trabattoni. Per gli abbonati,verrà trasmesso anche su Dazn.