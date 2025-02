Tpi.it - Super Bowl 2025, i cantanti che si esibiranno durante l’Halftime Show

Leggi su Tpi.it

, iche siNella notte italiana tra il 9 e il 10 febbraionegli Stati Uniti, al Caesarsdome, nella città di New Orleans, in Louisiana, si gioca iltra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. La finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano, sarà – come sempre – un grandedi sport ma non solo. L’evento avrà infatti il tradizionale Halftime. Ovvero uno spettacolo musicale che si svolgeràl’intervallo.Ma quali saranno idell’intervallo dell’incontro, si esibirà Kendrick Lamar, fresco di statuette ai Grammy Awards (per la canzone e l’album dell’anno), con la partecipazione di SZA. Per il rapper californiano sarà la seconda apparizione al, dopo essersi esibito nell’edizione del 2022 insieme a Snoop Dogg, Dr Dre, Mary J.